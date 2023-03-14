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Собянин: В столице стартовал проект "Серебряное наставничество"

16:07
  • вторник
  • 14 марта 2023

Участники "Московского долголетия" станут наставниками детей, оставшихся без попечения родителей

В Москве стартовал городской проект "Серебряное наставничество". Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, москвичи старшего возраста из центров московского долголетия будут проводить время с детьми, которые остались без попечения родителей.

"Ребята в центрах содействия семейному воспитанию нуждаются в друзьях, многие из них были лишены возможности пообщаться со своими бабушками и дедушками. А для "серебряных" наставников программа станет стимулом для самореализации и искренней заботы. Вместе они будут посещать мастер-классы, делиться опытом и знаниями. Ребятам помогут сделать домашнее задание, обсудят с ними возможные будущие профессии. Подростки научат своих наставников пользоваться гаджетами и соцсетями", - написал мэр.

Для взрослых участников заранее проводят подготовку: специалисты консультируют, как лучше общаться с детьми-сиротами, чтобы всем было комфортно, рассказал Собянин.

Пилотный этап проекта успешно прошел в Центральном и Южном округах столицы. Теперь участвовать в нем будут все столичные центры содействия семейному воспитанию и 59 ближайших к ним центров московского долголетия.

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