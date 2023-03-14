Украинский военный рассказал о преимуществе России в Артемовске

Российские военные имеют преимущество в артиллерийском огне

Гранатометчик отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сыротюк заявил о нехватке боеприпасов и преимуществе российских военных в Артемовске.

"К сожалению, мы ощущали последнее время определенную нехватку артснарядов, патронов. Мы знаем, что об этом знают наши партнеры, знает руководство, потому что количество того, что производится, не отвечает тому количеству, которое выстреливается", - рассказал Сыротюк (цитата по РИА Новости).

Ранее боец "Вагнера" рассказал о попытках ВСУ удержаться на артемовском направлении. По его словам, украинские войска применяют все виды оружия против бойцов ЧВК, которые продвигаются в направлении Часова Яра.

Артемовск остается одной из самых горячих точек в зоне СВО. Российские штурмовые группы заняли выгодные позиции и рубежи в промзоне города.

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