В Тбилиси прошла антизападная акция

Активисты сожгли флаг Евросоюза

Антизападная акция прошла во вторник в центре Тбилиси. Несколько сот человек пошли маршем по улицам грузинской столицы. Они критиковали участников протестов 7 и 8 марта и обвиняли зарубежные страны в подстрекательстве.

Активисты выражали поддержку урегулированию отношений с Россией, сообщает "ТВ Центр". Выйдя к зданию парламента, несколько человек сняли с флагштока флаг Евросоюза, после чего сожгли его.

Протестующие попытались поднять на его место флаг Грузии, но им помешали сотрудники правоохранительных органов. Возникла небольшая потасовка. На данный момент митинг закончен.

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