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Путин: Все проблемы начались после развала СССР

16:33
  • вторник
  • 14 марта 2023

Запад после распада СССР пытался раскачивать Россию

Владимир Путин считает, что все нынешние проблемы начались после развала Советского союза. Своим мнением президент поделился во время встречи с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

"Почему? Потому что мир был создан и мироустройство, до сих пор оно еще имеет место быть, оно было создано после Второй Мировой Войны, странами-победительницами во Второй Мировой Войне. Прежде всего, Соединенными Штатами и Советским Союзом", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

По словам президента, Запад после распада СССР пытался раскачивать Россию, создавал пятую колонну и насылал орды международных террористов.

Также Путин высказался о ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия восемь лет пыталась уговорить партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, а они обманывали и водили Москву за нос.

"Обманывали, прямо публично об этом не стесняясь, говоря, и все это привело к сегодняшней ситуации", - сказал Путин.

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