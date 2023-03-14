Путин: Все проблемы начались после развала СССР

Запад после распада СССР пытался раскачивать Россию

Владимир Путин считает, что все нынешние проблемы начались после развала Советского союза. Своим мнением президент поделился во время встречи с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

"Почему? Потому что мир был создан и мироустройство, до сих пор оно еще имеет место быть, оно было создано после Второй Мировой Войны, странами-победительницами во Второй Мировой Войне. Прежде всего, Соединенными Штатами и Советским Союзом", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

По словам президента, Запад после распада СССР пытался раскачивать Россию, создавал пятую колонну и насылал орды международных террористов.

Также Путин высказался о ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия восемь лет пыталась уговорить партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, а они обманывали и водили Москву за нос.

"Обманывали, прямо публично об этом не стесняясь, говоря, и все это привело к сегодняшней ситуации", - сказал Путин.

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