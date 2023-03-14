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Путин заявил о повышении экономического суверенитета России

16:40
  • вторник
  • 14 марта 2023

Финансовая система страны укрепилась

Президент России Владимир Путин во время встречи с работниками Улан-Удэнского авиационного завода назвал важнейшим результатом 2022 года кратное повышение экономического суверенитета нашей страны.
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По словам российского лидера, финансовая система России устояла и укрепилась, стала более самостоятельной благодаря действиям Центробанка.

Как отметил Путин, Запад рассчитывал, что Россия рухнет через две-три недели или месяц после введения санкций, однако сложности прошлого года в экономике пошли стране "только на пользу".

Президент заявил о тенденции на повышение реальных зарплат в целом по России. Объективные данные кассовых аппаратов показывают рост внутреннего рынка, отмечает ТАСС.

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