ФСБ заподозрила жителя Ставрополья в работе на украинские спецслужбы

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники управления ФСБ России по Ставропольскому краю заподозрили местного жителя в сборе информации о воинских частях по заданию Украины. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

Установлено, что в марте прошлого года "житель Шпаковского муниципального округа вступил в переписку с сотрудниками службы безопасности Украины, в ходе которой выразил добровольное согласие на оказание им помощи, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации".

Накануне стало известно, что сотрудники российских правоохранительных органов задержали жительницу Хабаровска за государственную измену в виде финансирования ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"