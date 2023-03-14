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ФСБ заподозрила жителя Ставрополья в работе на украинские спецслужбы

17:31
  • вторник
  • 14 марта 2023

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники управления ФСБ России по Ставропольскому краю заподозрили местного жителя в сборе информации о воинских частях по заданию Украины. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

Установлено, что в марте прошлого года "житель Шпаковского муниципального округа вступил в переписку с сотрудниками службы безопасности Украины, в ходе которой выразил добровольное согласие на оказание им помощи, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации".

Накануне стало известно, что сотрудники российских правоохранительных органов задержали жительницу Хабаровска за государственную измену в виде финансирования ВСУ.

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