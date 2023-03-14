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Никита Пресняков избавляется от любимой дачи Пугачевой

18:08
  • вторник
  • 14 марта 2023

Особняк выставили на продажу за 225 миллионов

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков решил избавиться от любимой дачи своей бабушки. Речь идет об особняке в деревни Бережки Солнечногорского района, который Примадонна отписала внуку несколько лет назад.

Объявление о продаже нашло издание kp.ru. Изначально дом оценивался в 3 миллиона долларов, однако затем цену изменили на 225 миллионов рублей. 

Трехэтажный особняк площадью 800 квадратных метров расположен на участке в 70 соток на первой линии реки Истры и имеет собственный причал. В здании есть шесть спален, кухня, столовая, гостиная с камином, библиотека, гардеробная, зона спа с бассейном, терраса, кинотеатр, лаунж-зона с баром и бильярдной. В интерьере дома преобладает золото и лепнина, статуи и колонны, шелковые обои, цветастые шторы.

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