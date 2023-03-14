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Собянин: За 10 лет в столице капитально отремонтировали 10 мостов через Москву-реку

18:14
  • вторник
  • 14 марта 2023

Многие сооружения никогда не ремонтировались

В Москве за 10 лет капитально отремонтировали 10 мостов через Москву-реку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В числе отремонтированных такие объекты культурного наследия России регионального значения, как Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. Также обновили автомобильно-трамвайный Строгинский мост, Братеевский мост, Автозаводский мост на Третьем транспортном кольце, Нагатинский мост, Шелепихинский мост. Больше половины из них построены с 1937 по 1969 годы.

"Многие никогда не ремонтировались - сооружения буквально пересобрали заново. При этом сохранили все их исторические элементы", - добавил Собянин.

Сложнейшие работы на ключевых транспортных артериях в центре столицы удалось провести в максимально короткие сроки и без остановки движения, отметил мэр. Следующий крупный ремонт мостов потребуется не раньше чем через 25 лет.

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