Поражение Киева станет очевидным уже летом, заявил Скотт Риттер

Каждый украинец, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или попадёт в плен в ближайшие месяцы. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Речь идет о сотнях тысяч человек. Такова их судьба", - рассказал эксперт.

По его словам, поражение Киева станет очевидным уже этим летом, когда закончатся боеприпасы и будет исчерпан мобилизационный ресурс, передает РИА Новости.

Артемовск остается одной из самых горячих точек в зоне СВО. Во вторник члены украинской Ставки верховного главнокомандующего вновь высказались за продолжение обороны города.

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что удержание Артемовска является ключевым в обороне Украиной всего фронта.

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