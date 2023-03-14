Путин поставил задачи по развитию Тынды и Северобайкальска

Это важнейшие точки БАМа

Владимир Путин призвал развивать города Тында и Северобайкальск, которые обеспечивают надежную работу Байкало-Амурской магистрали. Там нужны современные логистические площадки, новые инженерные сети и благоустроенные общественные пространства, заявил президент на совещании о реализации программ развития дальневосточных городов.

"Это важнейшие, опорные точки БАМа. Они обеспечивают надежную работу магистрали, нагрузка на которую в последнее время, как мы все знаем, существенным образом выросла", - сказал Путин.

По его словам, необходимо учесть специфику этих городов и профиль их экономики. Также им требуется обновление аэропортовой инфраструктуры и замена инженерных сетей. Кроме того, там нужно развивать сферу культуры и досуга, строить спортивные сооружения, объекты сервиса, туризма.

Затронул президент и вопросы развития Читы и Улан-Удэ. По его словам, в этих городах стоит острая проблема загрязнения воздуха, поскольку люди вынуждены отапливать свои дома углем и дровами.

"Предстоит большая работа, связанная с модернизацией электро- и теплоснабжения, строительством качественного жилья и инфраструктуры, износ которой в некоторых местах близок к критическим отметкам", - указал Путин (цитата по ТАСС).

Кроме того, в этих городах сложилась "непростая ситуация" с расселением аварийного жилого фонда. По словам президента, уже в ближайшие годы нужно добиться кардинального улучшения ситуации.

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