В Мелитополе около рынка взорвался автомобиль

Подробности уточняются

В городе Мелитополь (Запорожская область) во вторник прогремел взрыв. Как сообщил член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов, инцидент произошел в районе рынка.

"Причиной взрыва в Мелитополе стал взрыв автомобиля в районе рынка на ул. Кирова", — написал он в своем Телеграм-канале. Подробности устанавливаются.

3 марта Запорожскую область разделили на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе. Указ подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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