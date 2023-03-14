Путин: прошлый год пошел России на пользу, страна стала сильнее

Президент заявил о повышении экономического суверенитета России

Россия на Украине решает задачу сохранения своей государственности. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на встрече с работниками Улан-Удэнского авиационного завода - одного из ведущих в отрасли. И там же, на площадке предприятия, глава государства провел совещание по развитию дальневосточных городов.

Авиационный завод в Улан-Удэ - это флагман отечественного вертолётостроения. Производство здесь полного цикла. Есть и свой испытательный полигон - там Владимиру Путину показали "арктический" вертолёт Ми-171А3. Создан для обслуживания буровых платформ в экстремальных условиях и вмещает 25 пассажиров.

Гражданские вертолеты этой серии будут использоваться для пассажирских перевозок на Дальнем Востоке - уже есть контракт на закупку первых десяти машин. На полную мощность сейчас работает и производство военной техники. Рабочие завода говорили с президентом о ходе спецоперации, спрашивая, как ещё могут помочь общей победе.

"Для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности. Создание условий для будущего развития страны и наших детей. А в этой связи, отвечая теперь на ваш вопрос прямо, для того, чтобы приблизить мир, приблизить стабильность, нам, конечно, нужна консолидация общества. Собранность должна быть", - заявил Путин.

Только в этом случае, по мнению президента, произойдёт то, к чему стремится Россия. Противник же пытается растащить страну по кускам.

"Нам казалось, и мне тоже казалось, что, да, Советский Союз развалился, жалко – не жалко, но тем не менее основы для противостояния бывшего Советского Союза и новой России с западным миром исчезли, идеологических основ для противостояния нет. Казалось, что теперь всё будет хорошо и вечно. Оказалось, что это не так. Оказалось, что геополитические интересы наших, как я говорил раньше, "партнёров" оказались для них гораздо важнее, чем идеологические противоречия с бывшим Советским Союзом. И тут же – вы это всё хорошо знаете – началось давление, для того чтобы раскачать саму Россию. Пятую колонну начали создавать внутри, чтобы раскачивать внутриполитическую ситуацию, наслали на нас целые орды международных террористов, которые в разных регионах страны начали действовать, в том числе и прежде всего на Северном Кавказе. Это же всё мы проходили. Теракты внутри страны – это же всё на наших глазах было. По периметру начали работать активно", - рассказал Путин.

Особая роль в этой работе отведена Украине. Шаг за шагом из страны делали "Антироссию", поддерживая местных националистов. И Москва не могла поступить иначе, чем защитить живущих там русских людей.

"После 2014 года началось просто физическое истребление всех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда, я с ними встречался, они ничем не отличаются от нас с вами, ну ничем, они такие же, как и мы, они – это часть нас, часть нашего народа. Как же мы их можем бросить?" сказал Путин.

Минувший год, по мнению президента, пошел нашей стране на пользу. Россия стала сильнее и обрела суверенитет в экономике. "Россия прошла очень важный этап своего развития - вот за этот год. И, может, это важнейший результат 2022 года. В чем он заключается. Мы кратно повысили наш экономический суверенитет", - отметил Путин.

Безработица в России находится сейчас на исторически минимальном уровне - 3,6 процента. И всё сильнее в регионах ощущается дефицит кадров. Чтобы продолжить работу над развитием дальневосточных городов, Путин и прилетел в Улан-Удэ.

"Сейчас речь пойдет о еще пяти городах, в том числе и Улан-Удэ. Это самые разные направления развития. Нужно, чтобы социальная сфера развивалась, детские сады, ясли, школы, спортивные сооружения, объекты культуры", - заявил Путин.

На совещании, где подробно обсуждали эту тему, особое внимание уделили качеству воздуха в Чите, Улан-Удэ и других городах. Серьезно прорабатывается вопрос дальнейшей газификации регионов, которые находятся за Уралом. А в кулуарах президента спросили о теракте на "Северных потоках" в Балтийском море. Ведь западные СМИ распространяют версию, что взрывы совершили некие проукраинские диверсанты, которые с официальным Киевом никак не связаны.

"Уверен, что это полная чушь. Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты. Причем, поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями", - сообщил Путин.

Раскрыл президент и некоторые подробности - после взрыва на место было допущено судно Газпрома. Однако давая разрешение, датские власти ограничились исключительно районом с поврежденной трубой, и оказалось - этому есть причина.

"Газпром не ограничился исследованием самого места подрыва, а по газопроводу судно арендованное пошло дальше. И на удалении примерно 30 километров от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял на том же месте, где произошел подрыв. А что это за место. Это самое уязвимое место в газопроводе. Самые уязвимые места в газопроводе. Это стык труб, и там был обнаружен столбик в этом месте. Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала для приведения в действие взрывного устройства, которое, может быть, я не утверждаю, может быть заложено под трубопроводную систему", - рассказал Путин.

Россия настаивает на проведении дополнительного обследования трубопровода – возможно, на нем остались взрывные устройства. Но ответа от европейских властей нет. Они, по мнению Путина, давно утратили свой суверенитет.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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