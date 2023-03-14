Бои в центре города: что сейчас происходит в Артемовске

Позиции киевских боевиков атакуют и с земли, и с воздуха

В зоне СВО российские военнослужащие продолжают предпринимать активные действия на донецком направлении. За сутки подразделения Южной группировки войск уничтожили там около 150 националистов. Выведено из строя большое количество тяжелой бронетехники радикалов, в том числе три танка и артиллерийские орудия американского производства.

Экипаж танка Т-72Б3 поочередно ведет огонь из 125-миллиметровой пушки и пулемета. Известно, что противник закрепился в полуразрушенных зданиях на окраинах населенного пункта. Стрельбу корректирует оператор беспилотного летательного аппарата – как говорят бойцы, "птичка" висит над полем боя.

Ни на час не стихает огонь в Марьинке: кроме танков, российские военные задействуют крупнокалиберную артиллерию, минометы. С воздуха позиции ВСУ накрывает авиация. Среди жилых кварталов - подбитая техника западного образца.

Расчет под командованием бойца с позывным "Мажор" недавно установил личный рекорд – 9 выстрелов в минуту. Всего в батарее – шесть орудий "Мста-Б", могут одновременно работать по одной сложной цели. Артиллеристы поддерживают продвижение штурмовых отрядов ВДВ, атакуют укрепления противника.

На этих кадрах - уничтожение блиндажа ВСУ в лесном массиве. Передвижение пехоты противника заметила разведка и передала координаты танкистам. А на этом видео из Угледара – выживший украинский боец после обстрела показывает то, что осталось от его укрытия.

В Артемовске сейчас идут бои на предприятии АЗОМ – практически в центре города. На окраинах населенного пункта российским штурмовым отрядам удалось продавить оборону ВСУ в районе сел Богдановка и Григоровка. В ходе разведки были вскрыты командные пункты, узлы связи и склады противника. Координаты целей передали батарее РСЗО "Торнадо-Г". Залпы фугасных снарядов оснащают особым взрывателем. Осколки разлетаются на сотни метров, фактически не оставляя неприятелю шансов укрыться или уйти на другую позицию.

На освобожденной территории в Запорожской области продолжают налаживать мирную жизнь. Здесь недавно открыли региональное отделение Социального фонда. Жителям предлагают обращаться за предоставлением госуслуг, а также получить положенные соцвыплаты.

Специалисты фонда вынуждены были заново собрать информацию обо всех получателях пенсии. При бегстве представители прокиевской администрации намеренно уничтожили все базы данных.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"