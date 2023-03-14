Мишустин: отрасль электроэнергетики показала рост, несмотря на санкции

Новые регионы важно обеспечить всеми объектами электросетевой инфраструктуры, заявил премьер

По итогам прошлого года выручка компании "Россети" составила 1,3 триллиона рублей. О рекордных показателях на встрече главе кабмина Михаилу Мишустину доложил руководитель крупнейшей электросетевой компании страны Андрей Рюмин.

Он рассказал, что компания реализует масштабные проекты, в том числе в рамках национальных - "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда". К электроснабжению были подключили более тысячи новых объектов.

Самым крупным проектом в инвестпрограмме является электроснабжение Восточного полигона железных дорог. Программа делится на два этапа. Первый завершится в этом году. Уже возведены 14 объектов, которые увеличат пропускную способность кузбасского отрезка Транссиба.

А на втором этапе возведут ещё семь объектов. Премьер поручил проработать вопросы, связанные с финансированием второго этапа электроснабжения Восточного полигона железных дорог. Под особым контролем - ремонт объектов энергетики в новых российских регионах. Там "Россети" уже восстановили более 3,5 тысячи объектов.

"По итогам прошлого года отрасль электроэнергетики была среди лидеров. Несмотря на санкции, непростую ситуацию, вызовы, различные прогнозы негативные, показала рост. В прошлом году к Российской Федерации присоединились четыре новых региона. Важно обеспечить эти новые регионы соответствующими объектами сетевой инфраструктуры", - заявил Мишустин.

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