Представитель Британии в ООН заговорил по-русски

По его словам, Лондон не продвигает русофобию

Представитель Великобритании в ООН Фергус Экерсли произнес несколько предложений на русском языке во время заседания Совбеза ООН. Таким образом дипломат хотел доказать, что не является русофобом.

"Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами, мы вместе сражались в двух мировых войнах", - заявил по-русски Фергус Экерсли (цитата по РИА Новости).

По его словам, в Британии глубоко уважают богатое культурное наследие России. "Я сам семь лет изучал русский язык, его историю и замечательную литературу", - добавил дипломат.

В конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке.

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