ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Представитель Британии в ООН заговорил по-русски

19:44
  • вторник
  • 14 марта 2023

По его словам, Лондон не продвигает русофобию

Представитель Великобритании в ООН Фергус Экерсли произнес несколько предложений на русском языке во время заседания Совбеза ООН. Таким образом дипломат хотел доказать, что не является русофобом.
Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме русофобии

"Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами, мы вместе сражались в двух мировых войнах", - заявил по-русски Фергус Экерсли (цитата по РИА Новости).

По его словам, в Британии глубоко уважают богатое культурное наследие России. "Я сам семь лет изучал русский язык, его историю и замечательную литературу", - добавил дипломат.

В конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Заседание ООН
Заседание ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.