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Песков: Кремль не обсуждает вторую волну мобилизации

19:58
  • вторник
  • 14 марта 2023

Ранее в Воронежской области возобновили выдачу повесток

В Кремле не обсуждают возможность проведения второй волны мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У нас нет таких обсуждений", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что военный комиссариат Воронежской области начал рассылать повестки мужчинам. Как заявили власти региона, это нужно для уточнения данных воинского учета.

"Особо подчеркнем, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы", - говорится в сообщении правительства области.

Российское Минобороны 10 марта также заявляло, что в данный момент не проводит и не планирует никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации.

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