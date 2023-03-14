Путин не поверил в причастность проукраинских сил к подрыву "Северных потоков"

Президент сделал заявление о судьбе газопроводов

Версия о причастности неких украинских активистов к подрыву "Северных потоков" — полная чушь. Об этом заявил Владимир Путин. По его мнению, теоретически в подрыве газопроводов заинтересованы США.

По словам президента, Россия хотела получить от Дании разрешение самостоятельно или в рамках международной группы обследовать дно вокруг газопроводов. Власти страны ответили, что должны подумать.

Глава государства сообщил, что взрыв на "Северных потоках" был очень сильный. Судя по всему, было заложено несколько взрывных устройств, но сработали не все. Кроме того, "Газпром" обнаружил объект, похожий на антенну для подрыва, недалеко от места взрыва газопровода.

Несмотря на повреждения, будущее у "Северных потоков" все же есть, "если у западных партнеров возродится инстинкт национального интереса", считает Путин.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока - 2" вблизи датского острова Борнхольм.

7 марта в американских СМИ появились сообщения о новых разведданных США, который свидетельствуют о причастности к подрывам "Северных потоков" некой проукраинской группировки. Источники The New York Times заявили, что взрывчатка была заложена с помощью опытных водолазов. Не исключено при этом, что в прошлом члены группировки проходили специальную подготовку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"