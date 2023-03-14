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ВС США: российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником

20:28
  • вторник
  • 14 марта 2023

Президента США проинформировали об инциденте

В Черном море российский истребитель Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9. Об этом сообщает европейское командование ВС США.

"Примерно в 07:03 по Центральноевропейскому времени один из российских самолетов Су-27 поразил пропеллер нашего самолета MQ-9, что привело к его крушению в международных водах", - говорится в заявлении военных США, которое цитирует ТАСС.

Отмечается, что в результате инцидента дрон упал в международные воды. Президента США Джо Байдена уже проинформировали о данном происшествии, сообщает РИА Новости.

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