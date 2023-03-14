Башар Асад прибыл в Москву

Сирийский лидер проведет переговоры с президентом России 15 марта

Президент Сирии Башар Асад прибыл с официальным визитом в Москву, где планирует переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на канцелярию Асада. По данным Кремля, переговоры лидеров пройдут в среду, 15 марта.

В январе этого года Башар Асад провел встречу со специальным представителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и сопровождающей его делегацией.

В ходе переговоров в Дамаске Асад подтвердил поддержку Сирией российской специальной военной операции на Украине. Со своей стороны Лаврентьев отметил конструктивную позицию Сирии с момента начала Россией СВО.

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