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Путин: европейцы утратили ген независимости

21:39
  • вторник
  • 14 марта 2023

Президент России назвал причины, почему так произошло

У европейцев утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия-1".

"Их (европейцев – прим. ред.) чем больше лупят по носу или по темечку, тем больше они сгибаются и шире улыбаются", - сказал он.

Российский лидер объяснил, почему в Европе был утрачен "инстинкт национального интереса". "Причин много. Экономическая, политическая, информационная зависимость. Зависимость в области промышленности", - отметил Путин (цитата по ТАСС).

Президент России во вторник назвал важнейшим результатом 2022 года кратное повышение экономического суверенитета нашей страны. Как отметил Путин, Запад рассчитывал, что Россия рухнет через две-три недели или месяц после введения санкций, однако сложности прошлого года в экономике пошли стране "только на пользу".

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