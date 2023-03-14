Минобороны: беспилотник США упал в море из-за резкого маневрирования

Российские истребители не вступали в контакт с дроном

Российские истребители не применяли вооружение против американского беспилотника MQ-9 над Черным морем и не вступали с ним в контакт. Об этом сообщили во вторник в Минобороны России.

"Утром 14 марта т. г. над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы Российской Федерации", - заявили ТАСС в оборонном ведомстве.

Там отметили, что в результате резкого маневрирования дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

"Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", - говорится в заявлении Минобороны.

Ранее европейское командование ВС США заявило, что в Черном море российский истребитель Су-27 якобы задел винт американского беспилотника MQ-9.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"