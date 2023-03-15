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Эксперт: Запад продает версию о "страшном плане" России

09:04
  • среда
  • 15 марта 2023

Аналогичная ситуация происходит и с терактами на "Северных потоках"

Почему Россия согласилась на продление зерновой сделки при упорном нежелании Запада снимать антироссийские ограничения? Можно ли рассчитывать на более активную роль ООН в стабилизации рынка сельхозпродукции, а также в расследовании терактов на "Северных потоках"?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил обозреватель портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич.

"Людям - и в Германии, и во всем мире - продают очень странную версию о том, что "Потоки" взорвала какая-то проукраински настроенная группа, не имеющая отношения ни к какому конкретному государству, ни к каким спецслужбам. Аналогичным образом продают версию о нашей "агрессии", о нашем "страшном плане" то ли по восстановлению Советского Союза, то ли вообще по захвату всей Европы. Создание новой польской армии, милитаризации Финляндии - все эти процессы исходят из того, что мы якобы хотим захватить эти страны. Хотя они нам сто лет в обед не нужны", - отметил аналитик.

Полный комментарий Дмитрия Бабича смотрите в видео

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