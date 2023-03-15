В деле "Северных потоков" скоро может начать фигурировать Джек Воробей

Настолько смехотворные версии придумывает Запад

Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Попытки похоронить расследование терактов на "Северных потоках" обрастают новыми деталями. На сей раз германский Spiegel порадовал читателей открытием, которое должно сыграть роль настоящей сенсации. В знакомом жанре "хайли лайкли" - с долей вероятности. Обнаружена яхта, с которой ныряли украинские дайверы, взорвавшие трубопроводы на дне Балтики.

"По сведениям нашего журнала, шкипер, арендовавший яхту, предъявил болгарский или румынский паспорт и оплатил аренду наличными. Сотрудник фирмы записал номера его паспорта, шкиперского сертификата и удостоверения радиста", - говорится в статье.

Парусная яхта "Андромеда", оказывается, стоит себе спокойно у берегов немецкого острова Рюген. Модель - "Бавария Крузер 50". Пять кабин рассчитаны на 11 человек. В аренду яхту "Андромеда" взяли еще 6 сентября, Взрывы же прогремели в ночь на 26-е.

Но вот вопросы: если известны такие детали - кто шкипер, кто радист (а Spiegel утверждает, что известен даже адрес электронной почты, связанный с Украиной, который использовали для аренды), то что же, трудно найти этих людей? Дальше - сплошной туман.

"Эта версия смехотворна и составлена настолько неумело, что при ознакомлении с ней становится стыдно. Информационные вбросы такого рода - не что иное, как дымовые завесы, которые распространяются для сокрытия правды", - так откликнулся на сенсацию политический обозреватель из Швеции Ларс Берн.

Версию ранее начали раскручивать NYT, британская Times, немецкая Zeit. Но в сухом остатке - сплошной туман. Главные выводы: ни американские военные, ни украинское руководство к терактам не причастны.

"Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно это скоординированный вброс в СМИ", - заявил Дмитрий Песков.

Вам это не напоминает наш старый мультсериал "Приключения капитана Врунгеля"? С секретным агентом из неизвестной страны? "Я там и тут, куда пошлют, а посылают часто...". А может быть, авторы сериала про "Северные потоки" насмотрелись "Пиратов карибского моря"? И в терактах принимала участие не яхта "Андромеда", а какая-нибудь "Черная жемчужина"? А арендатором был Джек Воробей?

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