Путин заслушал доклад о социально-экономическом развитии Бурятии

Президент совершил рабочую поездку в республику

Владимир Путин в ходе поездки в Бурятию провел рабочую встречу с главой республики Алексеем Цыденовым, передает "ТВ Центр".

Речь шла о социально-экономическом развитии, росте инвестиций, строительстве новых объектов. Основные направления руководитель региона обозначил в своем докладе президенту

Путин: Алексей Самбуевич, мы уже в течение нескольких часов обсуждаем вопросы, связанные с развитием региона. На что вы хотели бы сами обратить внимание дополнительно?

Цыденов: Владимир Владимирович, я сейчас хотел бы рассказать о тех результатах, которые мы сегодня имеем, и как ваши прямые поручения и национальные проекты у нас в республике реализуются. Если коротко, вы у нас были в 2017 году - с того времени мы построили 27 школ, и одиннадцать школ сейчас строится еще, 27 детских садов - и 14 детских садов еще строится. Мы решили вопрос с третьей сменой в школах, решаем вопрос очередей в детские сады. В части дорог: 1724 километра - это и федеральных, и региональных дорог - за это время в республике реконструировано, отремонтировано, приведено в порядок.

Ранее глава государства посетил Улан-Удэнский авиационный завод - ведущий производитель гражданской и военной техники, где осмотрел новые модели, пообщался с рабочими и провел совещание по развитию городов Дальнего Востока. Также президент протестировал тренажер Ми-171А2. Президент сел за штурвал симулятора. Это современное устройство для тренировок обеспечивает полный обзор и позволяет имитировать любые условия полёта.

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