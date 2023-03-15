Москва расценивает инцидент с американским беспилотником как провокацию

Об этом заявил посол России в США

Москва расценивает как провокацию инцидент с американским беспилотником над Черным морем. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов после приглашения в Госдепартамент, передает "ТВ Центр".

Дипломат сообщил, что отверг все инсинуации американской стороны и добавил - самолетам и кораблям США нечего делать вблизи российских границ. Цель такой деятельности Вашингтона известна - американские беспилотники собирают данные, которые Киев потом использует для ударов по нашей стране.

"Я хочу подчеркнуть, что российские летчики действовали очень профессионально. Не было контакта. Не было использования никакого оружия нашими истребителями. Я считаю, что это настоящая провокация. Это провоцировали нас к каким-то определенным действиям, после чего можно было бы обвинить Россию, российских военных в каком-либо непрофессионализме", - указал Антонов.

Во вторник утром был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9 в направлении Крымского полуострова, говорится в заявлении нашего Минобороны. Траснпондеры аппарата были выключены. Для его опознания в воздух поднялись российские Су-27. Дрон совершил резкий маневр, потерял высоту и упал в воды Черного моря. Наши истребители не вступали с ним в контакт и не применяли вооружение.

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