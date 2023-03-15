Российские артиллеристы уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Расчеты установок "Мста-С" бьют точно в цель

В зоне специальной операции замаскированные укрепленные позиции украинских боевиков уничтожили наши артиллеристы. Кадры боевой работы самоходных установок "Мста-С" Западного военного округа опубликовало Минобороны.

Расчеты атакуют противника как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. Бьют точно в цель снарядами калибра 152 миллиметра на расстоянии до 30 километров. Для того, чтобы нанести максимальный урон, применяют различные виды боеприпасов.

В результате ударов поражены артиллерийские батареи врага, оборонительные сооружения, пункты управления и техника, в том числе иностранного производства.

"Выполняем задачи по уничтожению противника. Сейчас в основном работаем на дальности до 17 километров. Очень много плюсов самоходной гаубицы - имеем возможность очень быстро отработать, сменить быстро огневую позицию и снова приступить к работе", - рассказал командир орудия.

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