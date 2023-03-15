На передовой наградили танкистов

О своих боевых делах награжденные говорят как о повседневной работе

Прямо на передовой получили награды бойцы Южного военного округа, отличившиеся во время спецоперации, сообщило Минобороны.

Танкистам были вручены ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" с мечами, а также ведомственные медали и первые офицерские звания.

О своих боевых делах награжденные говорят как о повседневной работе. Хотя подразделение одного из танковых командиров за день уничтожило девять вражеских бронемашин.

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