На передовой наградили танкистов

О своих боевых делах награжденные говорят как о повседневной работе
Прямо на передовой получили награды бойцы Южного военного округа, отличившиеся во время спецоперации, сообщило Минобороны.
Танкистам были вручены ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" с мечами, а также ведомственные медали и первые офицерские звания.
О своих боевых делах награжденные говорят как о повседневной работе. Хотя подразделение одного из танковых командиров за день уничтожило девять вражеских бронемашин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"