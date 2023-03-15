Названы имена новых героев спецоперации

Подполковник Денис Воскресенсков вывел из-под обстрела ВСУ более 300 беженцев

Министерство обороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Подполковник Денис Воскресенсков с подчиненными, продвигаясь по маршруту патрулирования, обнаружил группу украинских диверсантов. Несмотря на неравные силы, наше подразделение военной полиции вступило в бой. Часть радикалов была уничтожена, остальные сложили оружие. А через несколько дней Воскресенсков получил тяжелое ранение, однако сумел вывести из-под обстрела ВСУ более 300 беженцев.

Старший лейтенант Александр Ксенофонтов направил нашу колонну батальонной тактической группы бригады управления в безопасное место и организовал оборону силами охранения. Затем вернулся, чтобы оказать помощь раненым товарищам и эвакуировать их. Массированный удар со стороны боевиков так и не достиг цели.

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