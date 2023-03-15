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МИД раскритиковал высказывания США и ЕС о продлении зерновой сделки

08:21
  • среда
  • 15 марта 2023

Москва считает заявления Вашингтона и Брюсселя лицемерными

В Москве расценили как лицемерные и непрофессиональные, поданные с искажением фактов, заявления официальных лиц США и Евросоюза относительно продления действия зерновой сделки. Такое заявление сделала во вторник, 14 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России заявил о продлении зерновой сделки

По словам чиновницы, решение о продлении соглашения оказалось для американцев и есовцев своего рода "холодным душем", поскольку "в западных столицах не было сомнений, что все и дальше пойдет по выгодному им сценарию, при котором российский сельхозэкспорт на деле блокировался, а вывоз зерна из Украины беспрепятственно и по нарастающей продолжался, принося немалую прибыль режиму в Киеве, в том числе для оплаты текущих рекой на Украину поставок западных вооружений и боеприпасов".

Захарова посоветовала "еще раз перечитать как сами Стамбульские договоренности, так и заявления генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и других представителей руководства ООН по поводу "пакетного" взаимоувязанного характера "черноморской инициативы" и Меморандума Россия-ООН по продвижению отечественных удобрений и продовольствия на мировые рынки".

По ее мнению, тогда "слова об отсутствии взаимосвязи двух соглашений не звучали бы так нелепо и унизительно для любого профессионального дипломата, в том числе из миссии ЕС", сообщает "Интерфакс".

Ранее МИД России сообщил о продлении зерновой сделки, позволяющей вывозить сельхозпродукцию из портов Украины, на 60 дней.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что продление зерновой сделки является жестом доброй воли со стороны России. Москва надеется, что вторая часть зерновой сделки, подразумевающая снятие ограничений на поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки, будет выполнена, сообщил представитель Кремля.

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