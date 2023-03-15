NYT: американский беспилотник над Черным морем не нес вооружений

В США утверждают, что дрон осуществлял разведывательную миссию

Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9, перехваченный российскими истребителями над Черным морем, не нес вооружений, утверждают в Пентагоне.

Как пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей ведомства, "хотя дроны, известные как Reaper, способны нести ракеты Hellfire, этот аппарат не был вооружен и осуществлял разведывательную миссию в 75 милях к юго-западу от Крыма".

Утверждается, что утром 14 марта дрон поднялся в воздух с авиабазы на территории Румынии. В среднем подобные разведывательные миссии длятся 9-10 часов.

14 марта был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9 в направлении Крымского полуострова, говорится в заявлении нашего Минобороны. Траснпондеры аппарата были выключены. Для его опознания в воздух поднялись российские Су-27. Дрон совершил резкий маневр, потерял высоту и упал в воды Черного моря. Наши истребители не вступали с ним в контакт и не применяли вооружение.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва расценивает как провокацию инцидент с американским беспилотником над Черным морем. Дипломат отверг все инсинуации американской стороны и добавил, что американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи российских границ.

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