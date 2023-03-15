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Сеймур Хёрш назвал условие вмешательства США в конфликт на Украине

08:59
  • среда
  • 15 марта 2023

Журналист призвал не "ввязываться в драку с этими ребятами"

Соединенные Штаты рассматривают вариант прямого вмешательства в боевые действия на Украине в случае появления видимых перспектив поражения Киева в ходе специальной военной операции России. Об этом заявил во вторник, 14 марта, лауреат Пулитцеровской премии и автор журналистских расследований Сеймур Хёрш.
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По мнению журналиста, "не обманет мир" официальная позиция властей США о том, что "это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян".

Хёрш напомнил о разгроме советскими войсками гитлеровцев под Сталинградом и выразил сомнения в том, что "мы действительно хотим ввязываться в драку с этими ребятами".

Журналист также предположил, что в ситуации на Украине мы "просто обманываем сами себя относительно происходящего там, относительно того, какими будут результаты". Он подчеркнул, что США не готовы к участию в этом конфликте, тем более что Россия еще даже не задействовала в спецоперации свои "главные силы", сообщает ТАСС.

Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на аналитиков в разведке европейских стран и США, что конфликт на Украине может затянуться на годы. При этом отмечалось, что Белый дом бьет тревогу, опасаясь, что Москва может получить поддержку извне.

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Сеймур Хёрш
Сеймур Хёрш
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