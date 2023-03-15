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Эр-Рияд предостерег от введения потолка цен на саудовскую нефть

09:20
  • среда
  • 15 марта 2023

Государство перестанет продавать свою нефть тем, кто введет эту меру

В случае введения ограничения цен на поставляемую Саудовской Аравией нефть Эр-Рияд откажется от поставок в страны, поддержавшие потолок цен. Об этом рассказал министр энергетики Саудовский Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман.
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Принц подчеркнул в интервью Energy Intelligence, что политика ценовых потолков усугубляет нестабильность и волатильность рынка, а также негативно сказывается на нефтяной отрасли.

Бен Сальман сравнил подобные меры с попытками в США принять закон NOPEC, который позволил бы американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски к членам ОПЕК.

Если будет введен предел цен на экспорт саудовской нефти, страна не будет продавать нефть любому из государств, которая установит потолок цен на поставки, подчеркнул министр. Он предупредил, что Эр-Рияд в этом случае сократит добычу нефти, заметив, что "не удивится", если другие страны поступят аналогичным образом.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. По результатам переговоров Лавров отметил, что все страны-участницы формата ОПЕК+ выполняют взятые на себя обязательства с целью обеспечения должного баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей, а Москва и Эр-Рияд подтвердили продолжение координации в рамках ОПЕК+.

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