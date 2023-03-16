Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

День, когда многим можно повезти

Овны

Венера сегодня покидает ваш знак и входит в соседний Телец - знак богатства и наслаждения жизнью. Отличное время для того, чтобы и зарабатывать, и тратить деньги!

Тельцы

Звездный час наступил: Венера переехала сегодня в ваш знак. Прямо сейчас планируйте поход по магазинам и специалистам, которые помогают вам выглядеть красиво.

Близнецы

Пока еще не время менять работу или брать слово на важном совещании. Отойдите в тень и дождитесь апреля - мы дадим вам знать, когда можно будет идти вперед!

Раки

Вас ждут какие-то приятные новости, их будет несколько! Они могут касаться друзей, покровителей, инвесторов, руководителей или партнеров издалека.

Львы

Ищите свой счастливый билет в сфере достижений, карьеры и бизнеса. До одиннадцатого апреля откликайтесь на все входящие предложения - среди них обязательно будут стоящие.

Девы

Венера в дружественном Тельце - добрый знак для вас! Порадуйте себя обновками - они окажутся удачными, а сам шопинг поможет развеяться и поднимет настроение.

Весы

Звезды обещают вам до 11 апреля везение в некоторых финансовых темах. Можно пробовать получить субсидию или помощь от государства, наследство, страховку.

Скорпионы

Свободным представителям знака звезды вплоть до 11 апреля обещают приятное знакомство, семейным- удачу в делах. Встречи и свидания пройдут исключительно хорошо.

Стрельцы

Накопились вопросы к коллегам или начальству? С сегодняшнего дня можно заняться решением давних проблем на работе, а также своим здоровьем и образом жизни.

Козероги

Приятный день: Луна в вашем знаке принесет сюрприз, а Венера в Тельце порадует чем-то приятным. Вам может повезти в абсолютно любой сфере.

Водолеи

Сегодня хорошо покупать новую бытовую технику или другие приборы для дома. Также звезды советуют участвовать в акциях и розыгрышах, вам может повезти!

Рыбы

Почувствуйте сегодня свою силу и значимость. Поднять самооценку поможет список ваших достижений за минувшую зиму, составленный в этот день.

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