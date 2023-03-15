Париж тонет в мусоре из-за протеста коммунальщиков

В пригородах французской столицы уже неделю не работают три мусоросжигательных завода

Возле Триумфальной арки - мусорная пирамида. Черные мешки с бытовыми отходами сейчас дополняют все открыточные виды Парижа. Чтобы сделать красивое фото, нужно поискать ракурс. Туристы в шоке.

Горы мусора перекрывают тротуары. Парижане и гости французской столицы вынуждены идти по проезжей части.

"Это очень опасно. Сегодня утром я видела, как на дорогу упала слепая женщина", - рассказывает местная жительница.

Забастовка уборщиков в Париже началась несколько дней назад. За это время в городе скопилось больше шести тысяч тонн мусора. Наслаждаться ароматами знаменитой французской кухни в уличных кафе сложно - вокруг запах гниющих отходов.

Стачка охватила и другие французские города. Остановились три мусороперерабатывающих завода. Уборщики протестуют против принятия реформы, которая повышает пенсионный возраст до 64 лет и лишает их возможности выходить на заслуженный отдых в 57, как прежде. Представители отрасли, отвечающей за чистоту улиц и дворов, так остро отреагировали неслучайно. Их труд действительно тяжелый, а продолжительность жизни - на 12-17 лет ниже, чем у других гражданских специалистов.

Мусорщики намерены бастовать как минимум до конца недели. Санитарные врачи предупреждают - в городе вот-вот начнется нашествие крыс, велик риск распространения лептоспироза и других острых инфекционных заболеваний.

Завтра обе палаты французского парламента проведут голосование по финальной версии закона. На повышении пенсионного возраста настаивает правительство, которое столкнулось с серьезными финансовыми проблемами. Сейчас на одного французского пенсионера приходится менее двух работающих, а к 2050 году это соотношение составит 1 к 1.

"Мы не откажемся от нашей пенсионной реформы. Шаг за шагом мы продвигаемся к принятию этого законопроекта и уже видим конкретные поводы для оптимизма. Мы идем своим путем - проводим консультации и переговоры со всеми политическими игроками. И мы добьемся успеха", - сказал Оливье Веран, официальный представитель правительства Франции.

Сегодня профсоюзы Франции проведут общенациональную акцию протеста против пенсионной реформы. Ожидается, что в забастовке примут участие до 850 тысяч человек.

Егор Киселев, Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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