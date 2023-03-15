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В Зимбабве предложили России фрукты и кофе в обмен на нефть и удобрения

09:39
  • среда
  • 15 марта 2023

Африканская страна готова налаживать торговлю в нацвалютах

Зимбабве хочет напрямую закупать у российских поставщиков нефть, удобрения и сельхозтехнику. Об этом в среду, 15 марта, рассказал спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.
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Политик отметил, что Зимбабве интересуется российской сельхозтехникой, которая нужна для развивающегося сельского хозяйства страны.

В ответ африканская страна готова поставлять в Россию фрукты, овощи, орехи, чай и кофе, а также табак, рассказал Мутсвангва.

При этом он выразил мнение, что Центробанки России и Зимбабве должны наладить обмен в национальных валютах, можно обеспечить торговлю золотым запасом.

Комментируя политическую ситуацию, политик отметил, что "мы чтим русских людей, они всегда были очень миролюбивы, но всегда становились жертвами войн – пережили несколько больших вторжений, поэтому им всегда приходилось отстаивать свою страну", сообщает РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что многополярный мир формируется и это объективный процесс, несмотря на все действия Вашингтона и Брюсселя, которые не смогут повернуть ход истории вспять. Дипломат отметил, что сейчас у Африки есть колоссальный потенциал стать центром мировой многополярности.

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