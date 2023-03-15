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Минпромторг составил список работников для отсрочки от весеннего призыва

10:02
  • среда
  • 15 марта 2023

Документ отправлен в Минобороны

Министерство промышленности и торговли России сформировало перечень конкретных востребованных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) призывного возраста, задействованных в выполнении гособоронзаказа (ГОЗ), для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на службу в 2023 году.
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Как рассказали в пресс-службе ведомства, список уже направлен Министерстве обороны. При положительном решении ведомства принятые меры позволят сохранить на местах работников ОПК призывного возраста, не служивших ранее в Вооруженных Силах и обладающих наиболее востребованными специальностями.

В отношении граждан, которые уже пребывают в запасе, плановая работа ведется под руководством Межведомственной комиссии по бронированию (МВК). Она оптимизирует подход к формированию перечня категорий работников, которым может предоставляться отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации с учетом соблюдения баланса интересов Минобороны и ОПК.

Проработка Минпромторгом данного направления продолжается в части организации и оптимизации процессов предоставления отсрочки работникам предприятий ОПК, цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что всем работникам оборонно-промышленного комплекса была предоставлена отсрочка от частичной мобилизации. Глава государства отметил, что "оборонка сейчас загружена", а также указал, что "вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована". С учетом этого изучается возможность предоставить отсрочку и тем работникам оборонки, кто должен призываться на срочную военную службу.

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