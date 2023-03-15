Разведка и провокация: что известно о происшествии с беспилотником США

Пентагон обвинил в непрофессионализме российских военных.

Американский канал CBS не стал дожидаться, когда обнародуют кадры с дрона, и изобразил единственную и, как считают в Пентагоне, правильную версию. Именно ее стоит знать американцам. Мол, русские нарочно повредили беспилотник, перед этим не забыв оставить на нем топливный след.

"Истребитель слил топливо перед беспилотником, а затем приблизился к нему так близко, что фактически повредил винт на MQ-9", - сказал Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона.

Что примечательно, информацию о крушении своего беспилотного аппарата сообщили спустя почти 12 часов после того, как это случилось. Почему в Пентагоне так долго молчали? Был ли оснащен аппарат вооружением, и чем конкретно он занимался вблизи российских границ? Вопросов слишком много.

"Я не буду вдаваться в подробности о конкретном самолете. MQ-9 может быть вооружен. Они выполняют определенную миссию в международном воздушном пространстве", - добавил Райдер.

Что это за миссия, кажется, не знают даже в Европейском командовании вооруженными силами. В их официальном сообщении сначала говорится, что беспилотник выполнял разведывательную операцию. Но потом полет представляют как обычный. В российском Минобороны заявили: инцидент произошел в районе Крыма. Дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.

"С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9:30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении ведомства.

Американский беспилотник "Рипер" - это довольно большой радиоуправляемый самолет стоимостью почти 60 миллионов долларов. В переводе с английского его название - "жнец", который летит со скоростью около 400 километров в час. Может поражать сразу несколько целей, находясь в полете более 27 часов.

"Американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ Российской Федерации. Вы можете себе представить, какая будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона, который может нести 1700 килограммов взрывчатки? Я считаю, что это настоящая провокация! Это провоцировали нас к каким-то определенным действиям, после чего можно было бы обвинить Россию и российских военных в каком-либо непрофессионализме", - отметил посол России в США Анатолий Антонов.

С февраля прошлого года разведывательная авиация стран НАТО постоянно курсирует в районе Крыма. В Пентагоне даже заявляли о желании передать пару таких дронов украинской стороне, но передумали - вдруг техника попадет в руки к русским. Сейчас в США снова переживают, ведь обломки аппарата до сих пор в воде. И вопрос - кто первым их обнаружит?

Киев тем временем надеется, что ситуация с потопленным американским беспилотником спровоцирует Вашингтон поставить выпрашиваемые им истребители. Впрочем, Белый дом уже заявил, что не против, если другие страны изъявят желание передать Украине боевые самолеты. Этот вопрос сегодня поднимут на экстренном заседании на авиабазе "Рамштайн".

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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