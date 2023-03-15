ВС России сорвали попытку прорыва ВСУ к трассе между Сватово и Кременной

В этой провальной вылазке радикалы потеряли более 70 человек

Окраина поселка Червонопоповка. Разведчики заметили в лесополосе крупный отряд боевиков. Под прикрытием артиллерии националисты пытаются идти на прорыв. Но их появления уже ждут российские танки. Машины бьют в упор из засады. Результат контратаки - прямое попадание в бронемашину.

Националисты убегают, даже не пытаясь вытащить из объятого пламенем БТРа своих убитых и раненых. Боевики отходят в глубь леса. Прячутся от танкового огня за деревьями. Но "откатиться" к своим блиндажам не успевают. Координаты отряда уже переданы батареям. И квадрат накрывают залпы тяжелых гаубиц.

Очередная попытка ВСУ прорваться к трассе между Сватово и Кременной сорвана. А сегодня утром стало известно, что в этой провальной вылазке они потеряли более 70 человек.

В Угледаре, когда в артиллерийских дуэлях наступает короткое затишье, на позиции выходят снайперские "двойки". Главные цели - командиры отделений ВСУ, расчеты беспилотников, зенитных комплексов. Вот морпехи заметили, как националисты пытаются развернуть противотанковую реактивную установку. Старший группы уточнил дистанцию и дал команду "огонь". Есть попадание. Двое боевиков ликвидированы. Отстрелявшись, морпехи почти сразу отходят. Чтобы не попасть под залп минометов.

Артемовске штурмовые группы захватили бывший асфальтовый завод. Это важнейшая позиция на юго-восточных окраинах. Бой был тяжелый. Но теперь, когда высота отбита, почти весь город как на ладони.

Сегодня российские штурмовые подразделения постепенно захватывают центр Артемовска. Передовые группы вплотную подошли к зданию городской администрации. А в промзоне выбили националистов с территории завода "Востокмаш". Здесь сегодня заблокированы более 500 радикалов. Большая часть прячется в подземных ходах и бункерах. Почти под каждым заброшенным предприятием есть многоуровневая система мощных бомбоубежищ. Их строили еще в советские времена. И сейчас спецназ начинает поэтапную зачистку каждого этажа. А по опорным пунктам на поверхности плотно работает фронтовая авиация. Военные говорят, что в полном окружении в Артемовске могут оказаться до 15 тысяч боевиков.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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