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В Крыму активно высаживают деревья

11:48
  • среда
  • 15 марта 2023

Ежегодно на полуострове создают до 300 гектаров новых зеленых пространств

Колючая и неказистая гледичия - королева среди деревьев степного Крыма. Никто так не приживается в этих глинистых и солончаковых почвах. Да и семена закупать не нужно - вот они, под ногами. Чтобы извлечь семена из плодов, стручки для начала придется пропустить через комбайн. А затем получившеюся шелуху нужно трижды просеять.
В Крыму стартовала посевная

На этой площади в 12 гектаров выращивают до полумиллиона саженцев в год - ясень, клен, миндаль, черешчатый дуб. Это крупнейший питомник в Крыму.

"Эти культуры используются потому, что они являются нашими основными лесообразующими здесь породами, они наименее прихотливые, они засухоустойчивы, они - быстрорастущие лесные культуры", - говорит Елена Гречихина, начальник производственного участка "Раздольненского лесоохотничьего хозяйства".

Это, конечно, не орхидеи. Но даже такие непривередливые растения требуют присмотра. Ежегодно проводится прополка, санитарная рубка и восполнение.

Чтобы посадка превратилась в настоящий дубовый лес, потребуется от пяти до десяти лет. Самые быстрорастущие - ясень и серебристый лох. Их обычно сажают вдоль моря, чтобы укрепить берег.

"Основная задача Крымского полуострова - это создать леса противоэразионные, которые направлены на противооползневые процессы, выветривание и так далее", - объяснил Александр Березев, заместитель министра экологии и природных ресурсов республики.

Крым - один из самых засушливых регионов страны. Бороться с эрозией почвы здесь начали в середине прошлого века. В первую очередь лесополосы закрывали сельскохозяйственные земли и водохранилища. После воссоединения полуострова и России ежегодные объемы высадки деревьев увеличились вдвое.

"До 2014 года нам план посадки и создания лесных культур доводили до 50 гектар максимально. А сейчас мы каждый год высаживаем до 100 гектар", - отметил Николай Новацкий, директор "Раздольненского лесоохотничьего хозяйства".

В рамках нацпроекта "Экология" ежегодно на полуострове создают до 300 гектаров новых зеленых насаждений. Глобальная задача - вырастить лес в так называемой мертвой зоне, в солончаках и степях на севере полуострова от Сивашского до Каркинитского залива.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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Высадка деревьев в Крыму
Высадка деревьев в Крыму
Высадка деревьев в Крыму
Высадка деревьев в Крыму
Высадка деревьев в Крыму
Высадка деревьев в Крыму
Высадка деревьев в Крыму
Высадка деревьев в Крыму
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