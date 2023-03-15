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Россия, Китай и Иран проведут морские учения в Оманском заливе

10:16
  • среда
  • 15 марта 2023

Они с 15 по 19 марта

Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе.

Об этом в среду, 15 марта, сообщили в министерстве обороны КНР. Учения "Пояс морской безопасности - 2023" пройдут с 15 по 19 марта.

"В соответствии с договоренностями вооруженных сил России, Китая, Ирана и других стран, военно-морские силы Китая, Ирана, России и других стран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения", - говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

17-27 февраля Россия КНР и ЮАР провели вторые совместные военно-морские учения в южной части акватории Индийского океана.

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