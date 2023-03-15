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ООН пожаловалась на отсутствие рычагов для решения проблемы с удобрениями

10:16
  • среда
  • 15 марта 2023

Организация является одной из сторон соглашения по экспорту сельхозпродукции

Организация Объединенных Наций не располагает всеми рычагами, чтобы разрешить проблемы с экспортом российских удобрений и продовольствия за 60 дней. Об этом в среду, 15 марта, рассказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
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Чиновник прокомментировал высказывание замглавы МИД России Сергея Вершинина о том, что двух месяцев достаточно для выполнения договоренности по доступу продукции из России на мировые рынки.

Дюжаррик признал, что у ООН "решимость, чтобы вопросы продвигались", однако "у нас нет всех рычагов".

При этом представитель генсека ООН заверил, что организация продолжит делать все необходимое для имплементации соглашения, сообщает ТАСС.

14 марта российское Министерство иностранных дел подтвердило продление еще на 60 дней зерновой сделки, частью которой является экспорт удобрений. Переговоры по зерновой сделке продолжаются, Россия намерена добиваться от партнеров исполнения взятых на себя обязательств, подчеркнули в ведомстве.

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