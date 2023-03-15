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Москва предложила провести первые Игры ШОС в России

10:39
  • среда
  • 15 марта 2023

Предложение прозвучало на совещании в Нью-Дели

Проведение первых Игр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) можно организовать в России. Об этом в среду, 15 марта, заявил российский министр спорта Олег Матыцин.

Соответствующую инициативу глава Минспорта высказал в Нью-Дели на совещании руководителей ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств — членов ШОС. 

Матыцин предложил "рассматривать площадку Российской Федерации в качестве возможной страны - организатора Игр ШОС по согласованию со страной - председателем ШОС на очередной календарный период", сообщает ТАСС.

В сентябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) нужно провести международные соревнования по олимпийским видам спорта. По мнению политика, это важно для повышения авторитета государств — членов ШОС и конкурентоспособности спортсменов на мировых аренах.

Лукашенко предложил устроить соревнования по летним олимпийским видам спорта в 2024 году, а по зимним — в 2026 году.

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Олег Матыцин
Олег Матыцин
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