Правительство выделило деньги на выкуп иностранных самолетов

"Аэрофлот" уже выкупил 10 воздушных судов
Правительство России выделило 300 миллиардов рублей на выкуп иностранных самолетов
Об этом в среду, 15 марта, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
"Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. Мы хорошо понимаем этот вопрос. И правительство выделило уже порядка 300 миллиардов рублей", - сообщил глава Минтранса (цитата по РИА Новости).
Часть этих денег уже использовал "Аэрофлот" на выкуп 10 дальнемагистральных самолетов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"