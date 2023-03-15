ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правительство выделило деньги на выкуп иностранных самолетов

10:33
  • среда
  • 15 марта 2023

"Аэрофлот" уже выкупил 10 воздушных судов

Правительство России выделило 300 миллиардов рублей на выкуп иностранных самолетов

Об этом в среду, 15 марта, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

"Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. Мы хорошо понимаем этот вопрос. И правительство выделило уже порядка 300 миллиардов рублей", - сообщил глава Минтранса (цитата по РИА Новости).

Часть этих денег уже использовал "Аэрофлот" на выкуп 10 дальнемагистральных самолетов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Самолет Boeing 777-200ER
Самолет Boeing 777-200ER
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.