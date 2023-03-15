Правительство выделило деньги на выкуп иностранных самолетов

"Аэрофлот" уже выкупил 10 воздушных судов

Правительство России выделило 300 миллиардов рублей на выкуп иностранных самолетов

Об этом в среду, 15 марта, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

"Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. Мы хорошо понимаем этот вопрос. И правительство выделило уже порядка 300 миллиардов рублей", - сообщил глава Минтранса (цитата по РИА Новости).

Часть этих денег уже использовал "Аэрофлот" на выкуп 10 дальнемагистральных самолетов.

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