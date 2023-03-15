Два случая сибирской язвы выявлены в Чувашии

Терапевтический прогноз благоприятный

В Чувашии два человека госпитализированы с сибирской язвой.

Об этом сообщил ТАСС глава Минздрава республики Владимир Степанов. Состояние пациентов средней степени тяжести.

Они получают все необходимое специфическое лечение. Терапевтический прогноз благоприятный", - сказал собеседник агентства.

Сибирская язва – это опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Основные хозяева возбудителя сибирской язвы – травоядные сельскохозяйственные и дикие животные. У человека болезнь протекает молниеносно, преимущественно в карбункулезной форме. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов.

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