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Россия упростила получение вида на жительство для IT-специалистов

10:56
  • среда
  • 15 марта 2023

Информацию подтвердило МВД

Процедура трудоустройства и получения вида на жительство в России упрощена для иностранных специалистов в области информационных технологий (IT). Об этом в среду, 15 марта, рассказали в российском Министерстве внутренних дел.
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Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, иностранные IT-специалисты вправе без оформления разрешения на работу или патента заключать трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий и получившими документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий.

Работодатели (аккредитованные IT-компании) могут привлекать к работе таких специалистов без получения разрешения на привлечение и использование работников. Подтверждением наличия у организации государственной аккредитации является запись в реестре аккредитованных IT-компаний.

Иностранному IT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной IT-компании, а также членам его семьи предоставляется право на получение вида на жительство в Российской Федерации без срока действия в упрощенном порядке, сообщает "МВД Медиа".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо создавать условия для специалистов в сфере информационных технологий, которые будут оставаться в России. В этом вопросе, по мнению политика, "надо начинать со школы, развивать IT-направления, финансировать их, делать все для того, чтобы ребята, получив хорошие знания, остались в стране, и не считать, сколько там уехало".

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