Убийце трех студенток в Гае дали пожизненный срок

Преступление произошло в сентябре 2021 года
Оренбургский областной суд в Орске приговорил убийцу трёх башкирских студенток в Гае к пожизненному заключению.
Остаток своих дней Александр Лазарев проведет в колонии. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что подсудимый полностью вменяем.
Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда в размере двух миллионов рублей в пользу родственников каждой из погибших девушек.
Также следствие установило причастность Лазарева еще к ряду преступлений: в августе он изнасиловал женщину, а в октябре угнал машину в Орске.
30 сентября 2021 года в квартире жилого дома в Гае после пожара были обнаружены тела двух студенток. Позже на улице нашли еще одну жертву. Все они были убиты, предположительно, ножом. Девушкам было от 17 до 19 лет, они приехали в Оренбургскую область на учебу из Башкирии.
3 октября по подозрению в совершении данного преступления 29-летнего ранее судимого жителя региона Александра Лазарева задержали в Орске после преследования. Его обвинили по пяти статьям, в том числе в убийстве, сопряженном с изнасилованием.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"