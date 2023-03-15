Убийце трех студенток в Гае дали пожизненный срок

Преступление произошло в сентябре 2021 года

Оренбургский областной суд в Орске приговорил убийцу трёх башкирских студенток в Гае к пожизненному заключению.

Остаток своих дней Александр Лазарев проведет в колонии. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что подсудимый полностью вменяем.

Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда в размере двух миллионов рублей в пользу родственников каждой из погибших девушек.

Также следствие установило причастность Лазарева еще к ряду преступлений: в августе он изнасиловал женщину, а в октябре угнал машину в Орске.

30 сентября 2021 года в квартире жилого дома в Гае после пожара были обнаружены тела двух студенток. Позже на улице нашли еще одну жертву. Все они были убиты, предположительно, ножом. Девушкам было от 17 до 19 лет, они приехали в Оренбургскую область на учебу из Башкирии.

3 октября по подозрению в совершении данного преступления 29-летнего ранее судимого жителя региона Александра Лазарева задержали в Орске после преследования. Его обвинили по пяти статьям, в том числе в убийстве, сопряженном с изнасилованием.

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