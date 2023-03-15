ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Матвиенко отметила большой интерес к России во всем мире

11:20
  • среда
  • 15 марта 2023

Наша страна не собирается самоизолироваться, подчеркнула политик

Россия никогда не будет самоизолироваться и никому не позволит изолировать себя. Такое заявление сделала в среду, 15 марта, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Не было бы счастья": Путин оценил последствия санкций для России

Как подчеркнула спикер Совфеда, в мире по-прежнему сохраняется большой интерес к России и "никакой изоляции России нет".

Матвиенко положительно оценила выступление вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева по итогам участия делегации сенаторов в 146-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая прошла в Бахрейне. Сенатор рассказал, что к российской делегации был большой интерес со стороны представителей парламентов разных стран мира. 

Глава Совфеда отметила, что "огромный интерес и много спикеров парламентов изъявили желание приехать в Россию", поэтому "у нас очень плотный график по приему делегаций", сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия сорвала планы Запада, нацеленные на расчленение нашей страны и ее изоляцию. Глава МИД России отметил, что мир вступил в эпоху кардинальных необратимых перемен. При этом с мировым большинством у России развиваются все более и более тесные и результативные связи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.