Матвиенко отметила большой интерес к России во всем мире

Наша страна не собирается самоизолироваться, подчеркнула политик

Россия никогда не будет самоизолироваться и никому не позволит изолировать себя. Такое заявление сделала в среду, 15 марта, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как подчеркнула спикер Совфеда, в мире по-прежнему сохраняется большой интерес к России и "никакой изоляции России нет".

Матвиенко положительно оценила выступление вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева по итогам участия делегации сенаторов в 146-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая прошла в Бахрейне. Сенатор рассказал, что к российской делегации был большой интерес со стороны представителей парламентов разных стран мира.

Глава Совфеда отметила, что "огромный интерес и много спикеров парламентов изъявили желание приехать в Россию", поэтому "у нас очень плотный график по приему делегаций", сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия сорвала планы Запада, нацеленные на расчленение нашей страны и ее изоляцию. Глава МИД России отметил, что мир вступил в эпоху кардинальных необратимых перемен. При этом с мировым большинством у России развиваются все более и более тесные и результативные связи.

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