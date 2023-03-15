В Общественном штабе по контролю за программой реновации пройдет прием граждан 16 марта

Записаться на прием необходимо по телефону горячей линии

Прием граждан проведут 16 марта в Общественном штабе по контролю за реализацией программы реновации. Об этом в среду, 15 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.

Третий в этом году тематический прием граждан состоится на площадке Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации 16 марта. Записаться на прием необходимо по телефону горячей линии общественного штаба: 8 (495) 548-20-80.

По словам Сергея Левкина, проведение регулярных встреч с горожанами дает возможность "из первых уст" получить актуальную информацию о программе.

Как отметил председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко, на тематические приемы представителей органов власти, проходящие в общественном штабе каждый месяц, могут записаться как жители домов, переселение из которых уже началось, так и москвичи, которые только ожидают начала переселения. Нередко на консультации записываются жители, чьи дома включены в третий этап переселения. Также можно записаться на прием к сотрудникам общественного штаба. Все консультации бесплатны.

Сергей Левкин добавил, что в Москве по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках реновации четко выстроена обратная связь с жителями и общественностью. Помимо личных приемов на площадке общественного штаба, получить компетентный ответ по вопросам реализации программы реновации можно в Едином контактном центре или обратившись в департамент через электронную приемную. Также в помощь москвичам действует 45 центров информирования по переселению, которые открываются на первых этажах заселяемых новостроек с момента начала переселения и завершают свою работу после того, как жители оформят необходимые документы для переезда в новый дом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Даниловском районе столицы полным ходом идет реновация. Он отметил, что в новостройки переехали уже 95 семей. Два новых дома уже заселяются, еще один передадут в конце марта.

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