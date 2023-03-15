Wildberries рассказал о работе ПВЗ в Москве после сообщений о забастовках

В офисе "бастующих" нет

Пункты выдачи заказов Wildberries в Москве продолжают работу, в офисе "бастующих" нет.

В этом в среду, 15 марта, убедились корреспонденты РИА Новости на фоне сообщений о волне забастовок на пунктах выдачи заказов (ПВЗ).

При этом в социальных сетях продолжают распространяться фотографии закрытых ПВЗ в разных регионах России. Сотрудники отказываются выдавать заказы.

"Мы принимаем товар, чтобы не было простоя. Но наш пункт сегодня не будет работать на выдачу товара. Да, нам дадут штраф за простой. Но хотя бы Wildberries не получит выручку от всех пунктов. Может, тогда они что-то сделают", - заявила telegram-каналу SHOT владелица ПВЗ из Нижегородской области.

Накануне появилось сообщение, что владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы. Сотрудники пунктов недовольны новой системой штрафов, о которой руководство Wildberries объявило в начале марта. В самом Wildberries заявили, что никаких забастовок нет, все пункты выдачи заказов работают в штатном режиме.

Прокуратура Подмосковья по поручению Генпрокуратуры России начала проверку соблюдения трудовых прав работников Wildberries.

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