В России с коронавирусом госпитализирован 1691 человек

Скончались 32 пациента

За сутки в России госпитализирован 1691 заболевший коронавирусом. Об этом в среду, 15 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 12046 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 14089 человек, скончались 32 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2373 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 141. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 1221 человек, в Московской области – 143.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22454933 случая заболевания, зарегистрировано 39696 летальных исходов.

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